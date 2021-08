La Turchia lotta contro incendi, caldo e vento forte per il 10° giorno: ancora 13 roghi attivi nel Sud del Paese

MeteoWeb

In Turchia, da 10 giorni alle prese con gli incendi che hanno devastato il Sud del Paese, sono ancora attivi 13 roghi, ed il bilancio delle vittime è fermo a 8 persone.

I vigili del fuoco sono riusciti finora a contenere 191 dei 204 incendi divampati in 44 province, alimentati da alte temperature e vento forte. Le fiamme hanno duramente colpito località turistiche come Marmaris, nella provincia di Mugla, e Manavgat, ad Adalia, dove sono state evacuate centinaia di persone.

Sono più di 6.500 le persone coinvolte nelle operazioni e oltre 1.800 i veicoli impiegati.