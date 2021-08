Meteo Veneto: variabilità nei prossimi giorni, temporanea espansione dell’anticiclone da mercoledì 1 settembre

MeteoWeb

Almeno fino a martedì, il Veneto resterà sotto la marginale influenza di correnti cicloniche, associate ad una bassa pressione il cui centro si sposterà lentamente verso est, lasciando spazio ad una temporanea espansione di un promontorio anticiclonico di matrice mediterranea a partire da mercoledì. Nei primi giorni della settimana ci sarà ancora variabilità nella regione, mentre da mercoledì il tempo diverrà più stabile. Le temperature resteranno inferiori alla media del periodo.

Pomeriggio/sera di Domenica 29

Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, con maggiori addensamenti di tipo cumuliforme sulle zone montane, dove saranno possibili locali rovesci soprattutto verso sera. Non escluso qualche rovescio su pedemontana e pianura nord-orientale. Temperature diurne stazionarie o in locale variazione.

Lunedì 30

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto nella prima metà della giornata; nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale.

Precipitazioni: Assenti fino a metà giornata; dalle ore centrali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sparse con probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone montane, locali con probabilità medio-bassa (25-50%) sulla pedemontana e sulla pianura settentrionale

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione, massime prevalentemente in aumento, ma ancora inferiori alla media.

Venti: In quota moderati nord-occidentali; nelle valli variabili; sulle zone pianeggianti deboli variabili, con temporanei rinforzi dai quadranti meridionali a partire da metà giornata in prevalenza moderati, a tratti tesi verso la costa.

Mare: Quasi calmo fino a metà giornata, poco mosso in seguito.

Martedì 31

Cielo: Tempo variabile con schiarite, più significative al mattino in montagna e sulla pianura interna, alternate ad annuvolamenti irregolari.

Precipitazioni: In pianura probabilità complessivamente medio-bassa (25-50%) di precipitazioni da locali a sparse di modesta entità: i fenomeni saranno meno probabili al mattino sulle zone centro-occidentali; in montagna assenti nella prima parte della giornata, poi probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: In pianura minime in aumento, massime in diminuzione; in montagna stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota da deboli a moderati dai quadranti settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati dai settori orientali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 1

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Giovedì 2

Cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio per cumuli soprattutto in prossimità dei rilievi. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie.