Previsioni Meteo, domenica temperature in aumento: residuo maltempo al Nord, fenomeni più forti a Nord-Est

Come da previsioni meteo, il tempo è peggiorato con temporali diffusi su Alpi e Prealpi, soprattutto tra Alto Piemonte, alta Lombardia, area Ticino con fenomeni spesso forti, come anche in queste ore serali. Per la notte prossima, insisterà il maltempo soprattutto sull’alta Lombardia con rovesci e temporali ancora diffusi e forti, locali sul Varesotto, più intensi sul Comasco, Lecchese, Sondriese centro-occidentale e rovesci e temporali diffusi anche sull’Alto Adige, verso il Centro Nord Veneto e il Friuli. Qualche addensamento occasionale tra il Levante Ligure e la Toscana occidentale, ma qui con fenomeni localizzati.

Nella mattinata di domani, le previsioni meteo computano ancora rovesci e temporali sul Piemonte nord-orientale, area Verbano, Nord Novarese, altri su alta Lombardia, Varesotto, Comasco, Lecchese, Sondriese, ancora sul Ticino; rovesci e temporali irregolari sulle Prealpi lombarde, su quelle venete e del Trentino-Alto Adige; fenomeni forti anche a carattere di nubifragio sul Friuli. Più nubi anche sulla Sardegna e sulla Toscana, con qualche precipitazione occasionale, ma mediamente di scarsa intensità. Nelle ore pomeridiane , ancora locali rovesci o temporali tra estremo Nordest Piemonte, alta Lombardia, ma qui fenomeni residui; fenomeni sparsi anche tra il Trentino e il Veneto, localmente di moderata-forte intensità, invece fenomeni forti ancora sull’Alto Adige e sul Friuli settentrionale. Nubi e qualche piovasco occasionale sulla Sardegna e una parziale nuvolosità anche sui settori tirrenici centrali, localmente su Umbria e Marche. Tendenza a miglioramento sui settori alpini e prealpini centro-orientali in serata, salvo ancora residui rovesci tra Alto Adige e Friuli. Sul resto dell’Italia, le previsioni meteo indicano un tempo asciutto e con ampio soleggiamento per tutto il giorno, salva un po’ più di nubi irregolari qua e là al Centro, specie nelle ore pomeridiane. Da evidenziare un aspetto termico, nuovamente in apprezzabile aumento ovunque, con onda di calore soprattutto verso il centro Sud dove torneranno a essere toccati i +40°/+41°C in Puglia, specie sul Tavoliere, nel Foggiano, e anche su Catanese, in Sicilia.

Valori diffusamente tra +34 e +37°C sulla Sardegna, sulle aree interne pianeggianti del medio Adriatico e sulle rimanenti pianure del Sud. Punte fino a +35/+36°C anche sulle aree centro-orientali del Nord, un po’ più mite sull’alto Tirreno e al Nordovest. Da segnalare, infine, un aumento della ventilazione occidentale o sudoccidentale in Appennino, con vento localmente anche forte, moderato o forte da Sudest sull’Adriatico medio-basso, specie a largo, da Sud/Sud-est anche sul Mare e Canale di Sicilia; vento forte da Ovest/Sudovest tra il Golfo ligure e il Mare di Corsica, moderato o forte settentrionale anche sul Mare di Sardegna, specie largo.