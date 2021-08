Previsioni Meteo: le prime prospettive e gli ultimi aggiornamenti per il weekend di Ferragosto

MeteoWeb

Giungono i primi dati in riferimento alle possibili previsioni meteo per il periodo di Ferragosto. Naturalmente si tratta di dati essenzialmente orientativi, per via di una distanza temporale ancora considerevole. In linea di massima, le simulazioni del modello europeo, ma abbastanza simili anche di altri modelli mondiali, mettono in rilievo un possibile sbilanciamento dei massimi di pressione verso i settori occidentali europei, in particolare sulla Spagna e Ovest Mediterraneo. L’influenza anticiclonica sarebbe abbastanza presente anche sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, tuttavia, su questi nostri settori, essa apparirebbe più fluttuante e meno strutturata. Nella sostanza, la figura stabilizzante proteggerebbe quasi al limite le nostre regioni, essenzialmente con il suo borgo orientale, consentendo, pertanto, infiltrazioni di aria più mite dalle aree nord-occidentali o centrali atlantiche.

Per il weekend di Ferragosto, quindi, stando alle attuali previsioni, sarebbe da attendersi un tipo di tempo abbastanza variabile, cioè con momenti anche più soleggiati, ma come possibili addensamenti soprattutto pomeridiani, specie in prossimità dei settori alpini e prealpini, associati a rovesci sparsi e a locali temporali. Gli addensamenti, tuttavia un po’ più irregolari e localizzati rispetto alle aree alpine, potrebbero interessare anche le aree appenniniche con temporali sparsi qua e là nelle ore più calde del giorno. In riferimento alle temperature, data la componente nord-occidentale marittima, esse sono attese in calo, secondo le previsioni meteo, rispetto ai giorni precedenti, calo che inizierebbe già il 12/13 del mese e valori intorno a quelli tipici del periodo se non addirittura qualche grado in meno. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per la festività di Ferragosto, apportando periodici aggiornamenti.