Previsioni meteo: nel weekend si rafforza il caldo al Sud, ancora forti temporali al Nord

E’ appena iniziato il mese delle vacanze per eccellenza e l’interessamento degli italiani al tempo nei fine settimana aumenta considerevolmente. Le previsioni meteo per il weekend prossimo, 7-8 agosto, evidenziano ancora un tempo mediamente caratterizzato da stabilità e caldo sulle regioni centro-meridionali, ancora temporali insistenti su diverse aree del Nord. L’evoluzione barica, infatti, computerebbe ancora l’influenza di correnti umide e più miti oceaniche verso le nostre regioni settentrionali dove le nubi e i fenomeni sarebbero più ricorrenti e, nel contempo, l’insistenza del caldo anomalo al Sud, in nuova estensione anche al Centro.

Andando più nel dettaglio, per la giornata di sabato 7, nubi, rovesci e temporali sarebbero attesi sui settori alpini e prealpini un po’ tutti, in forma irregolare e localizzata su quelli centro-orientali, decisamente più compatti su alto Piemonte, alta Lombardia, Valle d’Aosta, con fenomeni localmente anche intensi o violenti in particolare tra il Biellese, la Valle d’Aosta orientale, il Nord Vercellese, il Nord Novarese e poi sull’area Ossola, Verbano, verso il Ticino, l’alto Comasco e il Sondriese. Scarsi fenomeni sul resto del Nord, salvo qualche rovescio in temporaneo sconfinamento sulle medie pianure piemontesi, anche su quelle lombarde-venete e sulla Liguria, soprattutto centrale. Bel tempo prevalente sul resto dell’Italia con temperature calde, ma senza picchi eccezionali, e massime mediamente attese tra +30 e +35°C con qualche punta fino a +37/+38°C al Centro Sud e sulle isole. Per la giornata di domenica 8 agosto, le aree a maggior rischio fenomeni continuerebbero a essere, secondo le previsioni meteo, quelle alpine e prealpine, specie tra alto Piemonte, alta Lombardia e poi verso i settori centro-orientali in genere. Qualche addensamento con fenomeni occasionali anche sulle medie pianure centro-orientali, sulla Liguria e sui settori interni e settentrionali della Toscana, continuerebbe il bel tempo asciutto e soleggiato altrove salvo poche nubi sparse qua e là. In riferimento alle temperature, i valori sarebbero in aumento rispetto al giorno precedente, con punte massime fino a +40 a +41°C sulla Sicilia e su qualche area interna calabrese, non sarebbe escluso anche qualche sconfinamento verso i +42°C. Valori fino a +35°C al Centro, punte di +37/+38°C sul resto del Sud.