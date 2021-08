Previsioni Meteo per il weekend di Ferragosto: tanto sole e super caldo in estensione anche al Nord, i dettagli

MeteoWeb

Eccoci a un nuovo aggiornamento per il fine settimana di Ferragosto. Le previsioni meteo rimangono sulla falsariga di quelle già formulate un po’ di giorni fa. L’anticiclone nordafricano continuerebbe a tenere banco su tutto il Mediterraneo centrale, anzi, anche su buona parte dell’Europa centrale e meridionale. La stessa alta pressione, continuerà, per di più, a mantenere caratteristiche subtropicali molto calde con valori persistentemente in eccesso, rispetto alla fase stagionale, un po’ su tutta l’Italia.

Qualche novità, tuttavia, rispetto alla fase ancora più calda nella prima parte della settimana, ci sarà. Infatti, dato sempre per scontato, secondo le previsioni meteo, un contesto sempre anticiclonico e stabile un po’ ovunque, l’asse più caldo, tuttavia leggermente meno caldo rispetto qualche giorno precedente, dovrebbe puntare più le regioni centrali e anche verso quelle settentrionali. Ne conseguirebbe che le temperature molto calde riguarderebbero in maniera piuttosto diffusa un po’ tutte le pianure italiane, da quelle centro-orientali del Nord fino al Sud Italia. Valori medi compresi tra +34 e +37°C un po’ ovunque, fino a punte ancora di +40°C sulle regioni meridionali, ma possibili +39/+40°C anche al Centro, tra Lazio, Toscana, e sulla Sardegna. Non sarebbero esclusi, nel corso del fine settimana di Ferragosto, +38/+39°C anche sulle pianure centro-orientali del Nord, soprattutto sull’Emilia-Romagna. Relativamente al rischio di instabilità, esso sarà piuttosto circoscritto ancora una volta ai settori alpini e prealpini dove potrebbero aversi rovesci e temporali irregolari. Tanto sole e bel tempo sul resto del paese, con clima ideale nella fase più “in” delle vacanze estive. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel fine settimana di Ferragosto, apportando quotidiani aggiornamenti.