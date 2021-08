Previsioni Meteo: prospettive di piogge ricorrenti nella prima metà di settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo sulla medio-lungo periodo, continuano a proporre una evoluzione mediamente improntata verso una maggiore instabilità sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Dalle simulazioni matematiche emerge un contesto barico, in riferimento alla prima metà di settembre, caratterizzato da un visibile arretramento del fronte sub-tropicale caldo da una maggiore concentrazione di un anticiclone dinamico sui settori orientali europei e verso la Russia. nel contempo, le arie centro-occidentali del continente sarebbero maggiormente interessate da una moderata ma persistente azione depressionaria, talora anche più profonda, con perno principale in Atlantico, a ovest del Regno Unito e del Golfo di Biscaglia.

Questa circolazione depressionaria a matrice atlantica, sembrerebbe influire piuttosto ricorrentemente anche sui settori centro-occidentali del nostro bacino, quindi anche verso l’Italia. Le previsioni meteo computano un avvio del mese di settembre già caratterizzato da una incidenza di correnti umide oceaniche e, quindi, con possibile peggioramento del tempo da Ovest verso Est e arrivo di rovesci e temporali probabilmente più diretti verso le regioni centro-meridionali, soprattutto tirreniche. Ma, via via, probabilmente per tutta la prima quindicina del mese o più verosimilmente fino al 12/13 settembre, la circolazione instabile occidentale potrebbe divenire una costante con correnti atlantiche e umide prevalenti verso l’Italia e piogge e rovesci ricorrenti ancora una volta con maggiore probabilità sulle regioni centro-meridionali, ma anche nordoccidentali. In termini di maggiore coinvolgimento, le previsioni meteo rilevano una esposizione più diretta alle perturbazioni oceaniche di alcuni settori nordoccidentali, delle aree tirreniche in genere, dove potrebbero aversi precipitazioni anche un po’ sopra la norma dalla Liguria e fino alla Calabria, e anche delle aree ioniche. Sul resto dei settori, comunque è atteso un tempo piuttosto dinamico con alternanza di giornate più instabili e altre più soleggiate. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per la prima parte di settembre, apportando periodici aggiornamenti.