Previsioni Meteo: oggi rovesci e temporali diffusi su molte regioni, le aree più colpite

Puntualmente, come annunciato nelle previsioni meteo ultime, il tempo è andato peggiorando su diversi settori. In particolare, l’affondo verso il Mediterraneo settentrionale e il Centro Nord Italia di moderate anse cicloniche legate a un minimo depressionario sull’Europa centro-orientale, sta determinando, già dalle ore notturne e ancora in queste mattutine, l’azione di un fronte temporalesco sulla Toscana, ora di più sui settori orientali, sulla Romagna, verso l’Umbria centro-settentrionale e anche verso il Nord delle Marche con fenomeni diffusi e anche forti su questi settori. Altri rovesci e temporali sparsi sulla Venezia Giulia , sul Sud Veneto e sulla Lombardia sudorientale, soprattutto sul Mantovano.

Infiltrazioni di aria umida si stanno determinando anche verso il basso Tirreno, con una linea temporalesca localizzata tra le Baleari e il basso Tirreno in mare, ma locali temporali anche tra il Sud Salernitano e l’estremo Ovest Potentino, area Sapri-Maratea. Sul resto del paese, tempo migliore in via generale salvo una diffusa presenza di nubi irregolari soprattutto al Centro Sud e su Alpi. Nelle ore pomeridiane e serali, le previsioni meteo computano un sensibile peggioramento del tempo, in particolare sulle regioni adriatiche e su quelle appenniniche centrali con rovesci e temporali diffusi, spesso anche forti e localmente violenti tra l’Abruzzo centro-meridionale, il Molise, specie orientale, e il Gargano. Attenzione su questi settori per possibili locali dissesti o allagamenti lampo. Addensamenti con precipitazioni irregolari anche sul Sud ed estremo Nordest della Campania, sul centro Nord della Puglia, sulla Lucania centro-meridionale, qua e là sulla Calabria, occasionalmente qualche rovescio fino al Nordest Messinese, in serata, e rovesci sparsi anche su Alpi e Prealpi centro-orientali. Sul resto del paese, tempo mediamente più asciutto e anche con maggiori schiarite soleggiate, salvo qualche addensamento irregolare. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano valori stazionari o in lieve ulteriore calo al Nord, con punte massime fino a +24/+25°C, +27/+28°C al Centro, soprattutto sulle aree tirreniche, non oltre i +32/+33°C sui settori meridionali peninsulari, punte sui +35/+36°C ancora sulla Sicilia.

