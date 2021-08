Le previsioni meteo per sabato 7 agosto: tornano temporali forti su alcuni settori del Nord, fino a 100/120 mm e rischio dissesti

MeteoWeb

Inizio di weekend contrassegnato, come da previsioni meteo, dal bel tempo prevalente sulla gran parte del paese, con temperature in nuovo progressivo aumento. Ci saranno, però, alcuni settori, essenzialmente quelli alpini e prealpini, localmente qualche alta pianura prossima alle Alpi, dove l’evoluzione sarà in controtendenza, quindi all’insegna di un peggioramento, a causa dell’arrivo di correnti umide sud-occidentali responsabili di una significativa azione temporalesca. Ma andiamo più nel dettaglio sull’evoluzione del tempo per oggi, fino alla mezzanotte prossima.

La mattinata si apre all’insegna del sole dominante al Centro Sud, sull’Emilia-Romagna, diffusamente sulla Pianura Padana centro-orientale. Ampio soleggiamento, salvo un po’ di nubi irregolari, sulla Liguria e sul Centro Sud Piemonte, più nubi, invece, sul resto del Nord, quindi soprattutto su Centro Nord Piemonte, Centro Nord Lombardia, sui settori alpini e prealpini in genere, meno su quelli altoatesini occidentali e lombardi nordorientali. Scarsi fenomeni, però, su queste aree nella prima parte della mattinata, salvo qualcuno debole su estremo Nord Piemonte; via via, verso tarda mattinata o verso le ore centrali, gli addensamenti e i rovesci inizieranno a farsi più intensi e diffusi su alto Piemonte, localmente sulla Valle d’Aosta orientale e verso il Nordovest Lombardia. Secondo le previsioni meteo, è atteso un peggioramento sensibile nel corso della giornata e ancora la sera, tra alto Piemonte e alta Lombardia, con rovesci e temporali sempre più diffusi e intensi, in prevalenza moderati o forti, ma localmente anche violenti, soprattutto tra Ossola, Verbano, area Ticino, verso l’alto Comasco e settori occidentali del Sondriese. Massima allerta su queste aree per possibili nubifragi, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e rischio di straripamenti di corsi d’acqua per ingenti quantitativi di pioggia, fino a 100/120 mm entro la mezzanotte prossima. Le previsioni meteo computano rovesci e temporali moderati o forti anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, localmente su Ovest Piemonte, fenomeni irregolari verso l’alta pianura. Nessuna novità al Centro Sud, ma anche sul resto del Nord, con sole sempre dominante e caldo in aumento. Le previsioni meteo indicano temperature massime fino a +38/+39°C sulla Sardegna, mediamente tra +30 e +34°C sulle pianure interne del Centro Sud, ma punte fino a +37°C sui settori interni meridionali peninsulari, +36°C sul medio Adriatico, fino a +34/+35°C anche sulle pianure centro-orientali del Nord. Valori, naturalmente, più bassi su tutte le coste, in prevalenza inferiori ai +30°C.