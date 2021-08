Previsioni Meteo, settimana di Ferragosto rovente sull’Italia: sole e caldo da Nord a Sud, Sicilia e Sardegna le più colpite

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano una settimana prossima, quella di Ferragosto, all’insegna del bel tempo, dell’alta pressione e del gran caldo su buona parte d’Italia. Un vasto campo anticiclonico è previsto interessare l’Europa centro-meridionale un po’ tutta, con perno principale tra l’Algeria, la Tunisia e le nostre isole maggiori, anche parte del medio-basso Tirreno. Proprio sui nostri settori insulari e in parte su quelli meridionali, fino al Lazio e alla Toscana, sono attese le temperature più importanti.

In particolare, nella prima parte della settimana, specie tra martedì 10 e mercoledì 11, valori davvero roventi tornerebbero a interessare, secondo le previsioni meteo, la Sicilia e la Sardegna, con temperature massime mediamente comprese tra +35 e +40° su molte pianure, punte diffuse sui +42/+43°C e fino a qualcuna estrema verso i +44/+45°C, soprattutto sulle aree centro-occidentali interne della Sardegna e su quelle centro-orientali della Sicilia. Valori molto caldi sono attesi anche sul Sud peninsulare, fino a punte di +40/+42° sulla Puglia, sulla Calabria, anche sul Materano, nella Lucania, e valori sui +37/+40°C anche sul medio Tirreno, verso metà settimana, tra Toscana e Lazio. Caldo anche sul medio Adriatico e sulle pianure centro-orientali del Nord, tuttavia in misura leggermente inferiore rispetto al resto d’Italia, con punte massime rispettivamente tra +33 e +37°C e +32/+36°C. Stando alle previsioni meteo, nella seconda parte della settimana i valori potrebbero leggermente diminuire sulle isole maggiori e su Sud peninsulare, soprattutto medio-basso Adriatico, seppure rimanendo sempre abbondantemente caldi e sopra media; valori più o meno stazionari sul medio Tirreno, sempre molto elevati, fino a +39/+40°C, mentre potrebbero aumentare verso il Nord, specie sulle pianure centro-orientali, e sul medio Adriatico, anche qui con punte fino a +38/+39°C , magari proprio per Ferragosto. Naturalmente tempo stabile e siccitoso ovunque salvo una maggiore attività temporalesca sui settori alpini e prealpini.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare il tempo della settimana di Ferragosto, apportando quotidiani aggiornamenti.