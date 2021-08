Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +44°C a Comiso, +43°C a Siracusa, +42°C a Lecce e Cosenza, +41°C a Palermo e Trapani

MeteoWeb

Mentre il maltempo con temporali, grandinate e forte vento ha colpito diverse regioni settentrionali oggi, per il Centro-Sud è stata un’altra giornata di fuoco a causa della feroce ondata di caldo in atto. Oggi si sono toccate punte di +44°C in Sicilia e Calabria e +43°C in Puglia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 1 agosto 2021, in alcune località italiane: