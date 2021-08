Meteo, il caldo africano infiamma il Sud: +47°C a Paternò e Lentini, +45°C a Enna, +44°C a Catania e Cosenza. Le temperature massime di oggi

MeteoWeb

Siamo entrati nel clou dell’ennesima ondata di caldo nordafricano, la più forte della stagione e che rischia di riscrivere record nazionali e continentali. Tra oggi e domani si esplicherà la fase più rovente. Responsabile di questa nuova onda di aria incandescente è l’anticiclone nordafricano, praticamente mai sopito dall’inizio della stagione. Con questa ondata, il caldo si estenderà anche sulle regioni centro-settentrionali nel corso dei prossimi giorni, con prospettive di +39-40°C, mentre al Sud si superano già abbondantemente i +40°C e ci si avvicina alla spaventosa soglia di +50°C. Infatti, oggi sono state registrate punte di +47°C in Sicilia, +45°C in Calabria, +44°C in Sardegna e +41°C in Puglia e Molise.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 10 agosto 2021, in alcune località italiane: