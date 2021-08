Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +43°C a Enna, +40°C a Roma, Firenze e Foligno, +39°C a Perugia e Viterbo

MeteoWeb

L’anticiclone nordafricano continua a essere padrone assoluto della scena barica sul Mediterraneo. Rispetto agli ultimi due giorni, la lingua di fuoco al suo interno è leggermente arretrata al punto da permettere la perdita di qualche grado rispetto ai valori record registrati appena ieri sulla Sicilia con la colonnina di mercurio che si è spinta fino al valore mai raggiunto in Italia e in Europa di +48,8°C nel Siracusano. Quindi oggi qualche grado in meno al Sud, ma sempre in un contesto infuocato con temperature ancora molto alte. Oggi registrate punte di +43°C in Sicilia, +42°C in Sardegna e +41°C in Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Umbria, segno dell’avanzata del caldo anche verso il Centro-Nord.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 12 agosto 2021, in alcune località italiane: