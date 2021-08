Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +42°C a Frosinone, +41°C a Foligno, + 40°C a Firenze e Perugia, +39°C a Roma

MeteoWeb

Anticiclone subtropicale sempre dominante con temperature spesso torride in maniera diffusa sull’Italia anche nel weekend di Ferragosto. Oggi caldo piuttosto omogeneo da Nord a Sud, senza i valori estremi di +45-47-48°C dei giorni scorsi, ma comunque sempre eccezionalmente caldi, con punte di +42°C nel Lazio e in Toscana e +41°C in Umbria e Sardegna.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 14 agosto 2021, in alcune località italiane: