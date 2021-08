Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +43°C a Caltagirone, +41°C a Enna, +38°C a Catania, +36°C a Taranto

MeteoWeb

Anche l’inizio del mese di agosto continuerà a essere contrassegnato dalla oramai longeva, doppia azione barica sull’Italia, una un po’ più umida e instabile atlantica, l’altra estremamente calda, nordafricana. Tuttavia, oggi entrambe le azioni sono state un po’ più circoscritte. Al Nord, instabilità più circoscritta e meno violenta rispetto ai giorni scorsi, mentre il flusso rovente nordafricano continua, ma si limita alle estreme aree meridionali, concedendo una tregua verso i settori centrali e parte di quelli del Sud. Oggi, toccate punte di +43°C in Sicilia, +41°C in Calabria e +39°C in Puglia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 2 agosto 2021, in alcune località italiane: