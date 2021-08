Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Siracusa, +32°C a Lecce e Cagliari, +24°C a Trieste e +18°C a Gubbio

MeteoWeb

L’affondo verso il Mediterraneo settentrionale e il Centro-Nord Italia di moderate anse cicloniche legate a un minimo depressionario sull’Europa centro-orientale ha portato piogge e rovesci su diverse regioni oggi. In riferimento alle temperature, valori stazionari o in lieve ulteriore calo al Nord; le temperature più alte si registrano ancora in Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 28 agosto 2021, in alcune località italiane: