Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +44°C a Lentini, +42°C a Catania e Siracusa, +41°C a Palermo, +40°C a Cosenza

Un affondo depressionario nord-atlantico verso il Nord Italia è responsabile del nuovo sensibile peggioramento in atto sulle regioni settentrionali, che continuerà ancora per la mattinata di domani, giovedì 5 agosto, anche se via via più concentrato al Nord- Est. Tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato al Centro-Sud oggi, con temperature ancora fino a +44°C in Sicilia e +41°C in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 4 agosto 2021, in alcune località italiane: