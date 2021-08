Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +43°C a Francofonte, +42°C a Foggia, +41°C a Cosenza, +40° a Catania

MeteoWeb

Inizio settimana di nuovo all’insegna del caldo torrido. L’ennesimo promontorio anticiclonico subtropicale di questa rovente estate 2021 è già ben organizzato su gran parte del Mediterraneo, con radici ben salde in territorio nordafricano e fin verso i settori meridionali del nostro bacino. Una disposizione con asse molto favorevole all’arrivo sulle nostre regioni, soprattutto insulari e meridionali, ma un po’ su tutto il Centro-Sud, di aria davvero rovente già da oggi e ancor più nel corso dei prossimi giorni. Oggi registrate punte di +43°C in Sicilia, +42°C in Calabria e Puglia e +40°C in Sardegna. Ma è solo l’inizio di quella che ha tutte le carte in regola per essere l’ondata di caldo del millennio in Italia poiché saranno possibili punte di +47-48°C nei prossimi giorni.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 9 agosto 2021, in alcune località italiane: