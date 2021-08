L’esposizione al fumo degli incendi durante la gravidanza aumenta il rischio di parto pretermine

MeteoWeb

L’esposizione al fumo degli incendi durante la gravidanza aumenta il rischio che un bambino nasca prematuro, secondo quanto suggerisce un nuovo studio della Stanford University. Lo studio, pubblicato il 14 agosto su Environmental Research, rileva che potrebbero esserci state fino a 7.000 nascite pretermine in più in California attribuibili all’esposizione al fumo di incendi boschivi tra il 2007 e il 2012. Queste nascite si sono verificate prima delle 37 settimane di gravidanza, quando lo sviluppo incompleto aumenta il rischio di vari complicanze dello sviluppo neurologico, gastrointestinale e respiratorio e persino la morte.

Il fumo degli incendi contiene alti livelli del tipo di inquinamento particellare più piccolo e letale, noto come PM 2.5. Questi granelli di fuliggine tossica, o particolato, sono così fini che possono inserirsi in profondità nei polmoni e passare nel flusso sanguigno, proprio come le molecole di ossigeno di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. La ricerca arriva mentre enormi incendi stanno divampando di nuovo attraverso i paesaggi aridi negli Stati Uniti occidentali, appena un anno dopo che una storica stagione di incendi ha incendiato più di 4 milioni di acri della California e ha prodotto alcuni dei peggiori inquinamento atmosferico giornaliero mai registrato nello stato. Durante la stagione degli incendi del 2020, più della metà della popolazione dello stato ha sperimentato un mese di livelli di fumo da incendio nell’intervallo da malsano a pericoloso.

Quest’anno potrebbe andare peggio, ha detto l’economista ambientale di Stanford Marshall Burke, coautore del nuovo studio. Eppure molto rimane sconosciuto sugli impatti sulla salute di questi pennacchi nocivi, che contribuiscono a una parte crescente dell’inquinamento da particelle fini a livello nazionale e hanno una composizione chimica diversa da altre fonti ambientali di PM 2,5, come l’agricoltura, le emissioni di scarico e l’industria. Una possibile spiegazione per il legame tra l’esposizione al fumo degli incendi e la nascita pretermine, affermano gli autori, è che l’inquinamento può innescare una risposta infiammatoria, che quindi mette in moto il parto. L’aumento del rischio è relativamente piccolo nel contesto di tutti i fattori che contribuiscono alla nascita di un bambino sano ea termine. “Tuttavia, in un contesto in cui sappiamo così poco sul motivo per cui alcune donne partoriscono troppo presto, prematuramente, e perché altre no, trovare indizi come quello qui ci aiuta a iniziare a mettere insieme il puzzle più grande”, ha detto il coautore Gary Shaw, professore di pediatria e ricercatore co-primario del March of Dimes Prematurity Research Center di Stanford.

Incendi estremi

I nuovi risultati mostrano che il fumo degli incendi boschivi potrebbe aver contribuito a oltre il 6% delle nascite pretermine in California nell’anno peggiore del periodo di studio, il 2008, quando una forte tempesta di fulmini, forti venti, alte temperature e un paesaggio arido si sono combinati per un mortale e distruttiva stagione degli incendi, che ora è stata sminuita dagli inferni da record del 2020 e dagli incendi in corso come l’incendio di Dixie nel nord della California.

“In futuro, prevediamo di vedere un’esposizione più frequente e intensa al fumo degli incendi boschivi in ​​tutto l’Occidente a causa di una confluenza di fattori, tra cui il cambiamento climatico, un secolo di soppressione degli incendi e la costruzione di più case lungo i margini delle foreste a rischio di incendio, boscaglie e praterie. Di conseguenza, è probabile che il carico sanitario derivante dall’esposizione al fumo, comprese le nascite pretermine, aumenti“, ha affermato l’autore principale Sam Heft-Neal, ricercatore presso il Center on Food Security and the Environment di Stanford .

La ricerca fornisce nuove prove del valore dell’investimento in ustioni prescritte, assottigliamento meccanico o altri sforzi per ridurre il rischio di incendi estremi. Dato che le nascite premature costano al sistema sanitario statunitense circa 25 miliardi di dollari all’anno, anche una modesta riduzione del rischio di nascita prematura potrebbe produrre “enormi benefici per la società“, ha affermato Burke, professore associato di Scienze del sistema terrestre presso la School of Earth, Energy & Environmental di Stanford. Scienze (Terra di Stanford). “La nostra ricerca evidenzia che ridurre il rischio di incendi boschivi e l’inquinamento atmosferico che lo accompagna è un modo per ottenere questi benefici per la società”.

“Nessun livello sicuro di esposizione”

I ricercatori hanno analizzato i dati satellitari dei pennacchi di fumo della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) per identificare i giorni di fumo per ciascuno dei 2.610 codici postali. Hanno abbinato questi dati con le stime dell’inquinamento da PM 2,5 a livello del suolo, che sono state sviluppate utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico che incorpora dati provenienti da sensori di qualità dell’aria, osservazioni satellitari e modelli informatici di come le sostanze chimiche si muovono attraverso l’atmosfera terrestre. Hanno estratto ulteriori dati dai registri di nascita della California, esclusi gemelli, terzine e multipli superiori, che di solito arrivano in anticipo.

Dopo aver preso in considerazione altri fattori noti per influenzare il rischio di nascita pretermine, come la temperatura, l’esposizione all’inquinamento di base e l’età, il reddito, la razza o l’origine etnica della madre, hanno esaminato come i modelli di nascita pretermine all’interno di ciascun codice postale cambiassero quando il numero e l’intensità di i giorni di fumo sono aumentati al di sopra del normale per quella posizione.

Hanno scoperto che ogni giorno in più di esposizione al fumo durante la gravidanza aumentava il rischio di parto pretermine, indipendentemente da razza, etnia o reddito. E un’intera settimana di esposizione si è tradotta in un rischio maggiore del 3,4% rispetto a una madre esposta al fumo degli incendi. L’esposizione al fumo intenso durante il secondo trimestre – tra la 14 e la 26 settimana di gravidanza – ha avuto l’impatto più forte, soprattutto quando il fumo ha contribuito con più di 5 microgrammi aggiuntivi per metro cubo alle concentrazioni giornaliere di PM 2,5. “Se si può evitare l’esposizione al fumo restando in casa o indossando una maschera appropriata mentre si è all’aperto, sarebbe una buona pratica sanitaria per tutti”, ha detto Shaw.

I risultati si basano su un legame stabilito tra l’inquinamento da particelle e gli esiti negativi della nascita, tra cui parto pretermine, basso peso alla nascita e decessi infantili. Ma lo studio è tra i primi a isolare l’effetto del fumo di un incendio boschivo sulle nascite precoci e ad evidenziare l’importanza dei tempi di esposizione.

“Il nostro lavoro, insieme a una serie di altri documenti recenti, mostra chiaramente che non esiste un livello sicuro di esposizione al particolato. Qualsiasi esposizione superiore allo zero può peggiorare l’impatto sulla salute”, ha affermato Burke, che è anche vicedirettore del Center on Food Security and the Environment e membro anziano del Freeman Spogli Institute for International Studies di Stanford . “Mentre come società sarà estremamente difficile eliminare completamente tutti gli inquinanti dall’aria, la nostra ricerca suggerisce che ulteriori riduzioni degli inquinanti chiave al di sotto degli attuali livelli “accettabili” potrebbero essere enormemente vantaggiosi per la salute pubblica”.