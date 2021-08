Spazio: lo stadio di ascesa dell’Apollo 11 potrebbe essere ancora in orbita intorno alla Luna

MeteoWeb

Il ricercatore indipendente James Meador del California Institute of Technology ha avuto un’idea: usando nuovi dati gravitazionali della Luna, ha pensato di localizzate il luogo di schianto dello stadio di ascesa dell’Apollo 11 dopo aver riportato gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin al modulo di comando dopo il primo allunaggio nel 1969. Era entusiasta di avere la possibilità di individuare il luogo dell’impatto sulla Luna.

Mentre Meador eseguiva i suoi calcoli dall’ultima posizione conosciuta del veicolo spaziale – a circa 125 km sopra la superficie lunare – ha iniziato a rendersi conto di qualcosa di significativo: il veicolo di ascesa potrebbe non essersi schiantato come tutti pensavano. In effetti, ha teorizzato che potrebbe essere ancora in orbita attorno alla Luna.

La recente ricerca di Meador ipotizza che il veicolo possa essere ancora visibile e che potrebbe essere rilevato da radar o persino da un telescopio. Postato a maggio su arXiv, lo studio sarà pubblicato su Planetary and Space Science e ottobre.

“Il modulo Eagle è stato abbandonato nell’orbita lunare, tutti se ne sono semplicemente dimenticati, e l’ipotesi è che sia finito sulla Luna decenni fa,” ha dichiarato Meador a Jonathan O’Callaghan di New Scientist. Il ricercatore suggerisce che la navicella spaziale potrebbe trovarsi nella stessa orbita in cui è stata lasciata il 21 luglio 1969.

“È più o meno dove era 52 anni fa,” ha precisato nell’articolo.

Meador ha utilizzato i dati della missione Gravity Recovery and Interior Laboratory della NASA, che ha utilizzato due veicoli spaziali per rilevare le fluttuazioni gravitazionali della Luna. Quando ha inserito quei numeri nel General Mission Analysis Tool simulator, un calcolatore di navigazione spaziale open source, si aspettava di trovare il luogo in cui Eagle si era schiantato sulla Luna. Invece, le traiettorie mostravano che il veicolo era ancora in orbita all’incirca alla stessa distanza dalla superficie rispetto a quando è stato rilasciato 5 decenni fa, riporta David Szondy di New Atlas.

“Questi esperimenti numerici supportano l’ipotesi che anche con l’incertezza delle condizioni iniziali, la vera orbita di Eagle mostra stabilità a lungo termine, e la navicella non avrebbe impattato sulla Luna a causa degli effetti gravitazionali,” ha spiegato Meador in un articolo di Discover.

Il destino di Eagle è ancora sconosciuto, principalmente perché la NASA non tiene traccia di suoi veicoli al termine di una missione. Potrebbe essere ancora in orbita lunare, secondo i calcoli di Meador, oppure potrebbe essere esploso. L’Agenzia spaziale ipotizza che la perdita di carburante e batterie corrosive potrebbero avere portato il modulo a soccombere più per l’invecchiamento dell’hardware che per la gravità, riporta Discover.

Un radar correttamente puntato dovrebbe essere in grado di rilevare il modulo se è ancora lì, ha affermato Meador. Se lo è, il suo valore storico potrebbe essere sufficiente a giustificare un’operazione di salvataggio dello Spazio.

“Molte persone sarebbero davvero entusiaste di sapere che esiste ancora,” ha dichiarato Meador a New Scientist. “Sarebbe fantastico riportarlo sulla Terra e metterlo in un museo”.