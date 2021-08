Previsioni Meteo: l’ondata di caldo ha i giorni contati, da metà mese potrebbe cambiare tutto

MeteoWeb

Secondo le ultime previsioni meteo sul lungo periodo, ci sono indicazioni per importanti cambiamenti nella circolazione barica nella seconda parte di agosto. I modelli long range stanno evidenziando una progressiva tendenza dell’alta pressione a porsi meridiana, via via verso l’Est Oceano e le aree occidentali del continente. Una migrazione a Ovest dei massimi anticicloni, significherebbe il progressivo declino dell’onda calda subtropicale, particolarmente ostinata in quest’estate 2021, verso il Mediterraneo centrale e, di contro, l’ingresso sempre più deciso di correnti umide e instabili dapprima oceaniche, poi probabilmente anche di provenienza scandinava.

Le dinamiche attualmente prospettate indicherebbero, stando alle previsioni meteo ultime, dapprima un crescendo meridiano dell’alta pressione più verso l’Oceano, con cavi nordeuropei orientati con asse verso la Francia e la Spagna e, di ritorno, correnti moderatamente instabili occidentali anche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Queste dinamiche dovrebbero compiersi già intorno a Ferragosto o in maniera più incisiva nei giorni immediatamente successivi, verso la fine della seconda decade del mese e gli inizi della terza. Ne conseguirebbe una instabilità diffusa sulla penisola, più intensa e ricorrente sulle aree settentrionali e centrali, più irregolare su quelle del Sud, tuttavia maggiormente efficace anche verso le aree meridionali. A seguire, nell’ultima settimana del mese, le attuali simulazioni matematiche comporterebbero un leggero avanzamento dell’alta professione, sempre in posizione mediana, dall’Oceano verso l’Europa occidentale, Regno Unito, Penisola Iberica, con disposizione più settentrionale delle correnti all’indirizzo dell’Italia. In questa circostanza, secondo le previsioni meteo, l’instabilità potrebbe interessare in maniera più diretta le regioni centro-meridionali, maggiormente esposte al flusso da Nord. Naturalmente, le dinamiche circolatorie simulate per la seconda parte del mese inibirebbero correnti calde verso le nostre regione, con temperatura destinata a porsi nelle medie stagionali o anche sotto, soprattutto verso la terza decade di agosto. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti.