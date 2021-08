Clima: luglio 2021 è il secondo più caldo mai registrato in Europa e il 3° più caldo a livello globale

MeteoWeb

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato da European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto dell’Unione Europea, pubblica regolarmente bollettini meteo mensili relativi ai cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria in superficie, la copertura del ghiaccio marino, e variabili idrogeologiche. I risultati sono basati su analisi generate da computer usando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni metereologiche nel mondo. Ecco i bollettini relativi alla temperatura dell’aria in superficie a luglio 2021.

Luglio 2021 si unisce a luglio 2020 come il terzo luglio più caldo mai registrato globalmente, a meno di 0,1°C da luglio 2019 e luglio 2016. È stato il secondo luglio più caldo mai registrato in Europa, con ondate di caldo che si sono verificate dal Baltico al Mediterraneo orientale. Il Nord America ha continuato a sperimentare temperature eccezionalmente alte e anche parti dell’estremo Est hanno avuto temperature oltre la media.

Luglio 2021 è stato considerevolmente più caldo della media sulla maggior parte dell’Europa settentrionale e orientale. La sua temperatura generale è stata sopra la media 1991-2020 sul Mar Baltico e nelle aree circostanti. Helsinki ha sperimentato il suo secondo luglio più caldo nelle registrazioni che risalgono al 1961. Solo il 2010 è stato più caldo. La Lituania ha riportato un’ondata di caldo che ha superato il precedente record di durata in parte del Paese. Le ondate di caldo sono state particolarmente severe nell’Europa sudorientale alla fine del mese. In Irlanda del Nord, è stato battuto il record di tutti i tempi per la temperatura massima giornaliera e le temperature sono state di molto superiori alla media sull’Islanda orientale e in parti della Groenlandia orientale. Al contrario, il mese è stato un po’ più freddo della media 1991-2020 su una fascia di continente che si estende dal Portogallo alla Germania e su parti della Russia nordoccidentale e su gran parte delle Svalbard.

Condizioni più calde della media si sono estese verso est dall’Europa alla maggior parte dell’Asia. Qui le temperature più anomale sono state registrate su Sakhalin Island, Sapporo, Russia e l’estremo nord-est della Cina. Condizioni particolarmente calde anche sul Mare del Giappone e sul Pacifico a est. Il caldo eccezionale sugli USA occidentali e sul Canada centrale e occidentale è continuato da giugno a luglio. Anche le temperature sul Nord Africa sono state più alte del normale quasi ovunque.

Nell’emisfero meridionale, le temperature sono state insolitamente miti sulla Patagonia. L’Australia ha avuto il suo 4° luglio più caldo mai registrato in generale e ha registrato il record di temperatura massima giornaliera media sul nord del Paese. Le temperature sono state molto al di sopra della media sull’Antartide occidentale, ma più fredde della media sulla maggior parte del ghiaccio marino intorno all’Antartide orientale.

Ci sono state diverse aree con temperature al di sotto della media nell’Artico e nella zona subartica. Altre aree con temperature sotto la media includono USA meridionali, Messico settentrionale, Canada orientale, Corno d’Africa, Yemen, Oman, Brasile meridionale, Paraguay orientale e Africa meridionale.

Le temperature dell’aria sono state al di sotto della media su grandi zone del Pacifico orientale tropicale e sub-tropicale e su una grande parte dell’Oceano Indiano. Il Pacifico settentrionale ha sperimentato generalmente temperature sopra la media, così come il Nord Atlantico extra-tropicale. Temperature insolitamente alte anche sull’Atlantico meridionale.

Globalmente, luglio 2021 è stato:

Di 0,33°C più caldo della media 1991-2020 per luglio

più caldo della media 1991-2020 per luglio Molto simile come temperatura a luglio 2020, il che porta i due anni a pari merito come il 3° mese luglio più caldo mai registrato

Più freddo di solo 0,07°C rispetto a luglio 2019

Più freddo di solo 0,03°C rispetto a luglio 2016.

Luglio è solitamente il mese più caldo dell’anno a livello globale, sebbene a volte agosto possa essere più caldo. Luglio 2021 è stato più caldo a livello globale di qualsiasi altro mese precedente nelle registrazioni, tranne luglio 2019 e luglio 2016.

La temperatura media in Europa per luglio 2021 è stata di 1,4°C sopra la media 1991-2020. L’unico luglio registrato che sia stato più caldo di questo in Europa si è verificato nel 2010, quando la Russia occidentale ha sperimentato una forte ondata di caldo e la temperatura media del continente è stata di 1,7°C sopra il livello 1991-2020.

I 12 mesi da agosto 2020 a luglio 2021

Le temperature nei 12 mesi da agosto 2020 a luglio 2021 sono state:

Sopra la media sulla maggior parte delle aree terrestri e sulla maggior parte della superficie oceanica

Sopra la media del 1991-2020 su Siberia settentrionale e mari artici adiacenti, Canada nordorientale, Africa nordoccidentale, Medio Oriente e Altopiano Tibetano

Sopra la media su gran parte dell’Europa, di più ad est, e solo leggermente sotto la media su qualche zona del continente

Sotto la media sul Pacifico equatoriale orientale, dove l’evento La Niña, che ha raggiunto il picco a fine 2020, domina la media dei 12 mesi

Sotto la media sul Nord Atlantico a ovest dell’Irlanda e in diverse aree oceaniche dell’emisfero meridionale.

Globalmente il periodo di 12 mesi da agosto 2020 a luglio 2021 è stato di 0,28°C più caldo della media 1991-2020. Questa anomalia è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di 12 mesi che sono terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i 3 periodi più caldi in queste registrazioni di dati. L’anno più caldo rimane il 2016, con una temperatura di 0,44°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è a pari merito con il 2016, essendo più freddo di meno di 0,01°C. Il 3° anno più caldo è il 2019, con una temperatura di 0,40°C sopra la media.

In Europa, la media per il periodo di 12 mesi da agosto 2020 a luglio 2021 è di circa 0,7°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura di 1,2°C sopra la media 1991-2020.