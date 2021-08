L’uragano Ida tocca terra con venti più forti di Katrina: è allarme massimo in Louisiana

MeteoWeb

L’uragano di categoria 4 Ida ha toccato terra in Louisiana, come ha riferito il National Hurricane Center, che parla di raffiche di vento intorno ai 240 chilometri orari, ovvero più forti di quelli di Katrina, la violenta tempesta divenuta un uragano che esattamente 16 anni fa devastò New Orleans. Ora è atteso che la Ida si muova verso la Louisiana sudorientale, indebolendosi solo leggermente, e portando maltempo devastante a New Orleans e Baton Rouge.

Ida è a tutti gli effetti una delle tempeste più potenti ad avere mai colpito gli Stati Uniti. Le coincidenze sono incredibili: Ida ha toccato terra nello stesso giorno in cui l’uragano Katrina devastò Louisiana e Mississippi, con una differenza tra i punti del landfall di circa 64 chilometri. Katrina era un uragano di categoria 3.

Port Fourchon, il luogo in cui Ida ha toccato terra, a circa 80 km a sud-ovest di New Orleans, è una città che temeora di doter rivivere la tragedia provocata proprio dall’uragano Katrina, quando morirono più di 1.800 persone. I meteorologi, infatti, hanno già avvertito che Ida può causare una tempesta di pioggia e venti “catastrofici” lungo le coste della Louisiana.

Piu’ di 122.000 case sono gia’ senza elettricita’ in Louisiana e New Orleans rischia di restare al buio per tre settimane a causa dell’uragano Ida. “I clienti che si trovano sulla traiettoria di Ida potrebbero subire blackout fino a tre settimane“, ha avvertito Entergy New Orleans, l’utility della Louisiana.