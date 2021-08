Malé, la capitale e la città più popolosa delle Maldive, vista dallo Spazio [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra Malé, la capitale e la città più popolosa della Repubblica delle Maldive.

La Repubblica delle Maldive è formata da una catena di circa 1.200 piccole isole coralline raggruppate in grappoli di atolli – sparpagliati su 90.000 km quadrati di oceano. Un certo numero di queste piccole isole è visibile nell’immagine, con le tonalità turchesi che mostrano le trasparenti acque poco profonde cosparse di barriere coralline – che contrastano con il colore scuro delle acque dell’Oceano Indiano.

Malé, situata sul margine meridionale dell’atollo di Malé Nord, può essere facilmente individuata sulla destra nell’immagine. L’isola è così piccola da poter essere percorsa a piedi in circa un’ora, con molte sue attrazioni concentrate lungo la costa settentrionale. Malé è sia un centro turistico che commerciale, collegata con lo Sri Lanka e con l’India attraverso navi a vapore, diversi natanti sono visibili nell’immagine.

Con una popolazione di oltre 200.000 persone e una superficie di circa 8 km quadrati, Malé è una delle città più densamente popolate al mondo, con l’area urbana che ricopre quasi l’intera isola.

Con oltre l’80% del suo territorio posto a meno di un metro sopra il livello medio del mare, le Maldive presentano il territorio più basso di qualsiasi Paese al mondo. Ciò rende l’arcipelago particolarmente vulnerabile all’innalzamento del livello del mare.

Come risposta a questa minaccia crescente, il governo delle Maldive sta lavorando per rafforzare la resilienza delle isole, che include la costruzione dell’isola artificiale di Hulhumalé – visibile a nord-est dell’isola aeroportuale di Hulhulé.

L’isola è stata costruita pompando sabbia dal fondo marino su una piattaforma corallina sommersa, che si innalza a circa 2 metri sul livello del mare. La terra bonificata fornisce un po’ dello spazio necessario, e aiuterà inoltre a soddisfare lo sviluppo commerciale e industriale della regione di Malé.

I dati satellitari hanno mostrato che a livello globale l’oceano è cresciuto, in media, di 3 mm all’anno negli ultimi 25 anni. Il riscaldamento delle acque oceaniche, lo scioglimento dei ghiacciai e la diminuzione delle calotte di ghiaccio stanno rendendo l’innalzamento del livello del mare una minaccia reale per le isole di bassa elevazione come le Maldive.

A seguito del suo lancio a novembre 2020, il satellite Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, la missione più avanzata dedicata allo studio dell’innalzamento del livello del mare, è ora pienamente operativo. Ciò significa che i suoi dati sono disponibili per i ricercatori climatici, per le previsioni del meteo oceanico e per altri utenti dati. Scopri di più sulla missione Sentinel-6.