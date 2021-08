Previsioni Meteo, il maltempo si sposta verso il Centro-Sud: rovesci e temporali tra 24 e 25 agosto

MeteoWeb

Le correnti occidentali instabili che, come da previsioni meteo, hanno già raggiunto le regioni centro-settentrionali italiane portando rovesci e temporali su diversi settori centro settentrionali, progressivamente, entro metà settimana, avanzeranno verso i settori centrali del nostro bacino, comportando un peggioramento del tempo in concentrazione al Centro Sud. In particolare, entro metà settimana, i sistemi instabili tenderanno a scendere in latitudine e interessare progressivamente il Centro, poi, entro mercoledì 25, anche parte del Sud. Più in dettaglio, per la giornata di martedì 24 Agosto, le previsioni meteo computano nubi più intense sul medio Adriatico, tra le Marche, l’Abruzzo e il Molise con rovesci e temporali diffusi, in diversi casi anche di forte intensità, specie sulle aree orientali marchigiane e abruzzesi. Nubi irregolari con rovesci o temporali sparsi anche diffusamente sul resto del Centro, ma in forma più localizzata tra la Toscana orientale, l’Umbria e il Lazio. Locali addensamenti e qualche fenomeno irregolare anche sulle Alpi centro-occidentale, più isolati su quelle orientali, sul resto del paese tempo mediamente più asciutte e soleggiato, salvo un po’ di nubi sparse qua e là. Per mercoledì 25 agosto, l’evoluzione contempla una incidenza ancora un po’ più meridionale dei flussi instabili da Ovest Nordovest, con piogge e locali temporali sul medio-basso Adriatico, dalle Marche, Abruzzo, fino alla Puglia, anche sui rispettivi settori interni appenninici, ancora una volta più intensi tra le Marche e le aree interne abruzzesi, localmente anche su Gargano.

Nubi e precipitazioni più irregolari e localizzate sul resto del Centro Sud Appennino, in qualche caso in sconfinamento anche verso il medio-basso Tirreno, verso il Sudovest Lazio e su Ovest Campania. Possibile qualche temporale sull’Est della Sardegna, ancora fenomeni irregolari sul Alpi centro-occidentale, su Ovest Piemonte e localmente sui rilievi tra il Trentino e l’alto Veneto, qualche temporale anche Su S Sardegna, soprattutto sull’Ogliastra, e qualche fenomeno isolato sui rilievi nordorientali della Sicilia. Continua un tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite sul resto d’Italia. Infine, in riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano valori stazionari più o meno nelle medie stagionali sulle aree peninsulari da Nord a Sud, con massime mediamente sotto i +30°C in pianura, salvo qualche punta fino a +33°C sull’estremo sud Puglia e in Calabria. Valori più caldi sulle isole maggiori, fino a +37/+38°C sulla Sicilia orientale.

