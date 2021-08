Maltempo, violentissimi temporali si abbattono su Veneto e Friuli Venezia Giulia nella notte. Criticità in Alto Adige: la situazione

MeteoWeb

E’ una notte di forte maltempo al Nord/Est dell’Italia, in modo particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia dove si stanno colpendo violenti temporali. In Friuli Venezia Giulia sono caduti 94mm di pioggia a Tramonti di Sotto, 87mm ad Alesso, 85mm a Malga Rest, 81mm a Pordenone, 74mm a Sella Chianzutan, 56mm a Zuiano, 54mm a Zoppola, 41mm a Lesis, 40mm a Rivis. Nubifragi anche in Veneto con 62mm di pioggia a Caldogno, 48mm a Rosà e Marostica, 47mm a Pianezze, 45mm a Loria, 41mm a Belluno, 37mm a Breganze, 35mm a Bassano del Grappa.

Criticità anche in Trentino Alto Adige dove i vigili del fuoco parlano di “situazione critica in Val di Fleres“, dove l’esondazione del torrente omonimo sta provocando molti danni. Alla popolazione è stato chiesto di non lasciare le abitazioni e di evitare i fiumi. Numerosi vigili del fuoco volontari sono al lavoro per fare fronte ai danni causati dai violenti temporali.

Nel pomeriggio era esondato il fiume Oglio nel Bresciano, a Monno. Il team Usar dei vigili del fuoco intervenuto a Sonico ha escluso la presenza di persone coinvolte nella frana che ha travolto alcune auto. Squadre dei vigili sono al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La perturbazione che ha colpito la Valcamonica ha reso necessari diversi interventi per il soccorso a persone, alberi pericolanti e macchine bloccate.