Maltempo, forti temporali nel Sud-Ovest della Cina: picchi di 188 mm a Chongqing, livelli dei fiumi in aumento

MeteoWeb

Forte ondata di maltempo in corso nel Sud-Ovest della Cina: da ieri forti temporali si stanno abbattendo sulla municipalità di Chongqing e la provincia di Guizhou.

Dalle 8 di domenica alle 8 di stamattina (ora locale), i temporali hanno colpito 26 distretti e contee di Chongqing con picchi fino a 188 mm, secondo i dati forniti dalla stazione di monitoraggio idrologico di Chongqing.

I livelli dell’acqua in 33 fiumi locali sono aumentati da 1 a 4 metri.

Sette contee nella provincia di Guizhou hanno registrato precipitazioni con picchi fino a 145,5 mm dalle 7 di ieri alle 7 di stamattina: lo riporta l’ufficio meteorologico di Guizhou.

La fase di maltempo dovrebbe proseguire fino a domani: è in vigore un’allerta meteo per alluvioni lampo.