Maltempo, frane e allagamenti in Alto Adige: preoccupazione per il livello dei fiumi, l’Isarco esonda a Chiusa [FOTO]

Dopo le intense precipitazioni delle scorse ore in Alto Adige i vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli si sono innalzati, ed in alcuni punti sono anche usciti dagli argini. Preoccupano in particolare l’Isarco e la Rienza.

Il livello dell’Isarco a Chiusa alle 04:30 ha raggiunto 4,20 metri, solo 19 cm meno dell’alluvione del 30 agosto dello scorso anno. A Chiusa la protezione civile ha chiesto agli abitanti di rimuovere le loro auto dai garage sotterranei.

Tra Cardano e Prato Isarco, a nord di Bolzano, una frana ha invaso la statale del Brennero che è ancora bloccata. Chiusa anche la ferrovia del Brennero.

