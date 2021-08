Maltempo Friuli Venezia Giulia: a Trieste raffiche di Bora fino a 74 km/h, vigili del fuoco ancora al lavoro nel Pordenonese

MeteoWeb

Vigili del fuoco ancora al lavoro nel Pordenonese dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia lunedì sera.

I comandi di Gorizia, Trieste e Udine hanno terminato gli interventi ieri sera, mentre quello di Pordenone sta operando senza sosta per rispondere alle centinaia di richieste ricevute: sfiorano quota 300 gli interventi portati a termine in poco più di 36 ore dalle 12 squadre impegnate nelle operazioni.

A Trieste, a causa delle raffiche di Bora che nella notte hanno raggiunto i 74 km/h, stamattina i Vigili del Fuoco hanno portato a termine alcuni interventi per la messa in sicurezza, tra gli altri, di finestre e recinzioni.

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa, il vento sarà moderato al mattino, in calo nelle ore centrali. Anche domani mattina soffierà Borino, poi temperature massime in aumento in pianura.