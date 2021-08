Maltempo in Abruzzo, un violento temporale si è abbattuto sul teramano: allagamenti a Pineto [VIDEO]

MeteoWeb

Il maltempo che nel pomeriggio di oggi ha colpito l’Abruzzo si è abbattuto soprattutto sul teramano, causando diversi disagi in particolare nel comune di Pineto, come è possibile vedere dai video in calce all’articolo.

La pioggia battente cade da ore sulla zona. A Scerne, frazione di Pineto, sono caduti 20.2 mm di pioggia, 14 mm sono caduti invece su Canzano. E piove ancora su tutta la costa, da Pineto fino a San Benedetto del Tronto, passando per Roseto degli Abruzzi.

Foto e video di Paolo De Luca.