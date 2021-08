Alto Adige, pesanti danni in Val di Fleres e in Valle Aurina: il maltempo si lascia dietro 2.300 fulmini, frane ed esondazioni [FOTO]

MeteoWeb

Violenti temporali, grandine e forti raffiche di vento hanno richiesto oltre 200 interventi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige dalle 17 di ieri, soprattutto nella zona del torrente Fleres e in Valle Aurina.

Non si registrano, fortunatamente, feriti.

La forte ondata di maltempo di ieri pomeriggio si lascia alle spalle ben 2.300 fulmini, frane e strade interrotte, l’esondazione di corsi d’acqua, e due vallate (Fleres e Aurina) pesantemente colpite. Nella località Ladurns, in Val di Fleres, sono caduti 83 mm di pioggia in sole 3 ore.

Oggi in provincia di Bolzano il meteo sembra concedere una tregua. Riaperta la strada statale 49 della Val Pusteria tra Villabassa e il bivio per Braies.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: