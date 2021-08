Maltempo, violenti temporali in Alto Adige: situazione critica in Val di Fleres per una colata di fango, “non uscite di casa” [FOTO]

MeteoWeb

Come previsto, violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine si stanno abbattendo su diverse zone dell’Alto Adige. I vigili del fuoco hanno effettuato già numerosi interventi, in particolare per allagamenti e frane.

La situazione più critica si sta verificando in Val di Fleres, laterale dell’Alta Val d’Isarco, ultima valle prima del valico del Brennero. La strada provinciale da Colle Isarco a Fleres di Dentro è chiusa a seguito di colata di fango.

La Protezione Civile ha emesso un avviso per la popolazione di Fleres, invitandola a non lasciare le abitazioni, di evitare i fiumi laterali e il fiume principale della vallata.

Secondo le previsioni dell’Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la protezione civile, i fenomeni di maltempo interesseranno varie zone della provincia, esaurendosi in serata. Sotto osservazioni i corsi d’acqua, in particolare l’Isarco e la Rienza.

