Notte di forte maltempo in Lombardia: il Lura esce dagli argini a Lainate, esondato il Seveso a Milano [FOTO]

A causa delle forti piogge che hanno interessato la Lombardia, è stata una lunga notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Milano: le intense precipitazioni hanno causato, nel capoluogo lombardo e nell’hinterland, l’esondazione di due fiumi, il Seveso e il Lura.

Non si registrano al momento gravi danni a persone o cose.

Il Lura è uscito dagli argini intorno alle 3 e mezza a Lainate (Milano), nella zona industriale, con danni limitati, come alcune cantine allagate. A Milano il Seveso è esondato intorno alla mezzanotte, in modo contenuto, nella zona di Niguarda, e in particolare in via Valfurva.

E’ stato chiuso per l’esondazione del lago, in seguito alla forti piogge, la SS639 “De Laghi di Pusiano e di Garlate” in provincia di Lecco. Il tratto, chiuso ieri sera in entrambe le direzioni, dal km 13,9 al km 14, è nel comune di Suello, in provincia di Lecco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

