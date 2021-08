Maltempo, paura nella notte in Trentino: hotel travolto da una colata di fango a Riva del Garda, evacuati un centinaio di ospiti [FOTO]

MeteoWeb

Paura nella notte in Trentino: una violenta ondata di maltempo ha travolto Riva del Garda e Torbole.

L’hotel Pier è stato travolto da una colata di fango e detriti che ha sfondato l’ingresso della cucina, inondando sala da pranzo, reception e hall. Gravemente danneggiati quasi 500 metri quadrati della struttura. Non si segnalano fortunatamente feriti ma i cento ospiti sono stati evacuati e trasferiti in un’altra struttura a Limone. Allagata anche la statale Gardesana con gravi ripercussioni sulla circolazione.

