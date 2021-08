Maltempo Liguria, grandinata “mostruosa” nell’Imperiese: danni tra Ventimiglia, Ceriana e sulle alture di Sanremo [FOTO]

MeteoWeb

Violenta grandinata la scorsa notte in provincia di Imperia: segnalati danni soprattutto nella zona di Ventimiglia, nelle frazioni Porra e Calvo, a Ceriana, sulle alture di Sanremo e in altre zone dell’entroterra.

Numerosi i danni ad auto, coltivazioni, impianti di illuminazione e in generale a strutture esposte. “Nonostante la nostra zona fosse stata indicata non in allerta, abbiamo avuto una grandinata mostruosa che ha provocato danni rilevanti alle auto e soprattutto ai nostri agricoltori. Deve essere dichiarato lo stato di calamità per consentire di recuperare almeno in parte i danni subiti,” ha affermato il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. “La grandinata ha provocato danni ingenti in val Bevera, ma non solo. Le serre di molte aziende agricole sono state totalmente distrutte o quasi e le coltivazioni perse“.

Durante la notte veloci rovesci a carattere temporalesco, hanno interessato diverse zone della Liguria: Arpal riporta che è stato coinvolto dapprima il Ponente con intensità localmente forte (31.4 mm in un’ora a Pizzeglio, nel comune di Castel Vittorio provincia di Imperia), grandine e colpi di vento (67 km/h la raffica misurata a Monte Maure, nel comune di Ventimiglia); successivamente i fenomeni si sono spostati verso Levante con qualche episodio moderato come rileva la stazione Omirl di Sella Giassina, nel comune di Neirone (Genova) dove sono caduti 25.6 mm di pioggia in un’ora di cui ben 16.4 in 15 minuti e 8.2 in 5 minuti. Tra gli altri dati, 18.4 la cumulata oraria a Bargagli (Genova), 16.8 ad Alassio (Savona).

