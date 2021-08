Maltempo Lombardia: 50 sfollati nel Lecchese, erano accampate in un alpeggio

MeteoWeb

A causa del maltempo che ha colpito la Lombardia, cinquanta persone sono state evacuate. Erano accampate nell’alpeggio di Camaggiore, frazione di Vendrogno sopra Bellano (Lecco) con le tende per partecipare all’evento ‘Cinema sotto le stelle‘. L’evacuazione si è resa necessaria questa mattina all’alba a causa del pericolo provocato da un violento temporale scaricatosi sulla zona alle prime luci dell’alba. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Due squadre del distaccamento di Bellano con i fuoristrada e la protezione civile hanno messo in sicurezza le persone in una casera della zona. Nessuno è rimasto ferito.