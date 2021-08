Maltempo Lombardia, grandine e blackout in Val Seriana: danni tra Ardesio e Castione della Presolana [FOTO]

MeteoWeb

Dopo i danni e i disagi in Val Brembana nel tardo pomeriggio di ieri, dalle 22 il maltempo si è spostato in Val Seriana e Val di Scalve.

Una violenta grandinata ha colpito le Prealpi bergamasche, ed in particolare l’abitato di Ardesio.

Complessivamente nel corso della nottata i vigili del fuoco hanno effettuato 22 interventi tra alta Valle Brembana, alta Valle Seriana e valle Imagna.

Segnalati danni per la grandine, con chicchi grossi come noci. Blackout elettrici si sono registrati in diverse località.

Danni anche Castione della Presolana: il sindaco Angelo Migliorati stamattina ha pubblicato un post su Facebook: “Prestare attenzione in via Fantoni (zona Risol), senso di marcia alternato per problemi al manto stradale. In molte zone di Bratto è interrotta da ore l’energia elettrica. Enel mi ha avvisato che ci sono numerosi danni alle linee di distribuzione e che interverranno con il posizionamento di generatori. Ruscellamenti in molte zone del paese, con materiale che ha invaso la carreggiata. Stiamo intervenendo, ma prestare attenzione. Caduta di un albero, già rimosso, lungo la strada del Monte Pora. Come sempre grazie al Corpo Volontari Presolana protezione civile, agli operai di setco servizi ed agli operatori geco prontamente intervenuti“.

