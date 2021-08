Maltempo negli USA: salgono a 10 i morti per le alluvioni in Tennessee, anche due bambini

MeteoWeb

Il bilancio momentaneo delle alluvioni che nelle scorse ore hanno colpito lo stato USA del Tennessee ammonta a dieci morti, tra i quali anche due bambini. Sono invece 40 i dispersi dopo le piogge torrenziali che ha colpito la contea di Humphreys. I due bambini uccisi sono stati spazzati via dalla corrente dal luogo in cui si trovavano insieme al padre. Nella contea di Hickman, vicino a Humphreys, invece, il fiume Piney è salito a quasi dieci metri, superando di oltre tre metri e mezzo il precedente record, stabilito nel 2019.

E le previsioni non promettono bene: secondo i meteorologi sono attese più piogge per tutta la notte, per questo motivo le autorità hanno istituito un’area di incontro in una palestra scolastica per permettere ai cittadini di riunirvisi, come riferito dalla Cbs. Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha postato un messaggio sulle sue pagine social esortando i cittadini a “fare attenzione alle crescenti inondazioni causate dalle forti piogge in alcune parti del Tennessee centrale. Stiamo lavorando attivamente con i funzionari e con i primi soccorritori, mentre aiutiamo i cittadini nelle aree allagate“, ha scritto.