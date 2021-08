Maltempo Piemonte: temporale in Val d’Ossola, violenta grandinata in Valle Formazza e a Devero

MeteoWeb

L’anticiclone africano, responsabile dell’ondata di caldo di questi giorni, comincia a cedere nella sua parte più settentrionale, ad opera di una perturbazione dal nord Atlantico.

Un forte temporale si è abbattuto questo pomeriggio in Val d’Ossola, con una violenta grandinata che ha interessato in particolare la Valle Formazza con chicchi grandi fino a 2 cm. Segnalata grandine anche a Devero, la conca alpina della valle Antigorio. Un fulmine ha colpito una cabina elettrica a Craveggia causando un blackout in una della frazioni del paese.

