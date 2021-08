Maltempo, pioggia e grandine in Trentino: danni tra Alto Garda e della Vallagarina, allagamenti e alberi abbattuti

MeteoWeb

Maltempo, grandine e ancora danni in Trentino, in particolare nell’area dell’Alto Garda e della Vallagarina.

A Trento, in particolare a Gardolo, sono stati registrati allagamenti diffusi. Sulla statale Gardesana sono numerosi gli alberi abbattuti.

Nella zona del lago di Cei chicchi di ghiaccio del diametro di circa 3 cm hanno danneggiato le auto e distrutto le coltivazioni.

L’allerta gialla diramata dalla protezione civile cesserà in serata.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: