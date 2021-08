Maltempo Puglia: violente raffiche di vento e nubifragi, danni nel Salento

MeteoWeb

Nella serata di ieri, fortissime raffiche di vento si sono abbattute su Santa Maria di Leuca (Lecce), spazzando via il gazebo di un locale in zona Porcinara, senza creare danni a persone.

Cinque auto sono state danneggiate. Sul posto i vigili del fuoco.

Gravi danni per un nubifragio più a Nord, a Santa Maria al Bagno Marina di Nardò, nel pomeriggio.

Il maltempo, con rovesci localizzati, ha creato molti disagi all’interno di numerosi stabilimenti balneari dove sono volati via ombrelloni, lettini e attrezzature per il mare.

