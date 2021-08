Maltempo, tanti interventi dei vigili del fuoco in Valtellina: danni ingenti a frutteti e vigneti per violente piogge

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito in queste la Lombardia, causando allagamenti di piani terra di case e aziende, scantinati, box e sottopassi veicolari e pedonali, esondazioni di torrentelli in piena, piccoli smottamenti e black out energetici. Sono stati almeno una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, dalla scorsa notte all’alba, in Valtellina e Valchiavenna per la violenta ondata di maltempo che, nelle ultime ore, si e’ abbattuta sulla provincia piu’ a nord della Lombardia.

Le aree piu’ colpite sono state quelle della Valchiavenna e dell’hinterland del capoluogo valtellinese, interessate da acquazzoni di forte intensita’ e prolungati, cosi’ da rendere anche molto rischiosa la circolazione stradale sulle principali strade. Nelle prossime ore le associazioni di categoria degli agricoltori faranno un primo bilancio degli ingenti danni subiti dai campi, in particolare frutteti e vigneti.