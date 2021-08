Maltempo, violenti temporali in Friuli Venezia Giulia: tetto spazzato via finisce su un’altra casa, caos e disagi tra Pordenone e Udine [FOTO]

MeteoWeb

Circa duecento gli interventi eseguiti nella notte dai Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta, a partire dalle 22, tra le province di Pordenone e Udine (Codroipese e Cividalese), colpendo nuovamente l’area di Azzano Decimo, che aveva subito gravi danni solo pochi giorni fa a causa di una violenta grandinata. In città il tetto di un condominio di via Trieste è stato spazzato via, finendo su una casa vicina.

In alcuni quartieri si sono registrati anche blackout.

I pompieri e le squadre di Protezione civile comunale hanno lavorato per rimuovere alberi, cartelli e insegne stradali abbattuti dal forte vento in decine di comuni.

Durante la fase di maltempo, a Tarvisio un uomo è precipitato con la propria auto in un dirupo: per estrarlo dal veicolo sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino. A Gorizia e in provincia di Trieste violente precipitazioni si sono registrate per tutta la notte e ora sul golfo soffia bora moderata.

