I “no Green Pass” scendono ancora in piazza: manifestazioni in varie città, da Milano a Roma e Napoli – FOTO e VIDEO

All’indomani dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass per accedere in bar e ristoranti al chiuso, palestre e cinema, i sostenitori del “no Green Pass” sono scesi ancora una volta in piazza. Da Milano a Genova, da Firenze a Napoli, passando per Roma, in migliaia hanno invaso le strade delle principali città italiane dando vita a cortei per protestare contro la nuova misura voluta dal governo. Durante le varie manifestazioni, sono stati intonati slogan ed esposti cartelli contro rappresentanti del governo, multinazionali farmaceutiche, epidemiologi fino ai giornalisti.

A Milano i manifestanti si sono riuniti sotto la Madonnina del Duomo prima di spostarsi in piazza della Scala, dove la protesta è proseguita davanti alla sede del Comune al grido di “libertà, libertà”. Sarebbero circa 5mila le persone che hanno sfilato contro il Green Pass. Disagi principalmente sul fronte della circolazione, con alcuni mezzi pubblici in superficie che hanno dovuto deviare il loro percorso.

Manifestazione anche nel centro di Roma. Circa 1500 le persone in piazza del Popolo per il sit-in organizzato dal comitato Nonna Maur, regolarmente preavvisato in Questura. Tra i partecipanti anche esponenti di Forza Nuova tra i quali Giuliano Castellino. Sono stati intonati cori “Liberta'” e “No alla dittatura sanitaria”, mentre venivano sventolate bandiere tricolore. Applausi per il medico mantovano Giuseppe De Donno, da poco scomparso.

Di seguito e nella gallery scorrevole in alto, le immagini delle proteste.