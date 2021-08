Marte: il primo tentativo di prelievo di campioni di Perseverance non è andato secondo i piani

MeteoWeb

Il primo tentativo di prelievo di campioni da parte del rover Perseverance della NASA non è andato secondo i piani.

Il rover delle dimensioni di un’auto è atterrato all’interno del Cratere Jezero di Marte lo scorso febbraio con due compiti principali: cercare segni della vita passata sul Pianeta Rosso e raccogliere e conservare campioni per il futuro ritorno sulla Terra.

Il rover della NASA ha eseguito il suo primo foro per la raccolta dei campioni il 6 agosto, un traguardo importante per la missione da 2,7 miliardi di dollari, ma i dati trasmessi sulla Terra da Perseverance indicano che né roccia né terra sono entrate nel tubo di campionamento.

“Anche se non è avvenuto quello che speravamo, c’è sempre il rischio di aprire nuovi orizzonti,” ha affermato in una nota Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA (la missione di Perseverance è il primo passo verso una missione di recupero di campioni su Marte, che non è mai stata tentata prima).

Effettivamente, il primo tentativo non era un momento decisivo per Perseverance: il rover trasporta 43 provette di campionamento. Il piano della missione prevede che Perseverance ne riempia almeno 20 con materiale estratto dai fori che scava nella roccia marziana con il trapano a percussione all’estremità del suo braccio robotico lungo 2,1 metri.

I dati ricevuti da Perseverance indicano che il trapano, che ha una punta cava, ha funzionato come previsto e che anche l’elaborazione del tubo campione sembrava essere normale, hanno precisato i funzionari della NASA.

“Il processo di campionamento è autonomo dall’inizio alla fine,” ha affermato Jessica Samuels, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. “Uno dei passaggi che si verifica dopo aver posizionato una sonda nel tubo di raccolta è misurare il volume del campione. La sonda non ha incontrato la resistenza prevista che sarebbe presente se un campione fosse all’interno del tubo“.

Questo risultato – un foro praticato con successo ma un tubo vuoto – non è mai stato riscontrato durante i test del sistema di campionamento sulla Terra, ha riferito il team di Perseverance tramite l’account Twitter ufficiale del rover.

“L’ipotesi iniziale è che il tubo vuoto sia più probabilmente il risultato del fatto che la roccia target non abbia reagito come ci aspettavamo durante il carotaggio, e meno probabilmente un problema hardware con il Sampling and Caching System,” ha spiegato la responsabile del progetto, Perseverance Jennifer Trosper, del JPL. “Nei prossimi giorni, il team dedicherà più tempo all’analisi dei dati in nostro possesso e all’acquisizione di alcuni dati diagnostici aggiuntivi per comprendere la causa principale del tubo vuoto“.

Questi dati aggiuntivi includeranno foto dettagliate dell’area perforata, che Perseverance scatterà con la fotocamera WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering) all’estremità del suo braccio.

C’è qualche precedente relativo a proprietà inaspettate di roccia o terra che determinano blocchi per i robot di Marte. Curiosity, ad esempio, ha perforato rocce che si sono rivelate significativamente più dure o più fragili di quanto i membri del team di missione avessero previsto. La sonda sul lander InSight della NASA non è riuscita a scavare in profondità come previsto, forse ostacolata da terreno polveroso ma coeso.

“Ho partecipato ad ogni missione di rover su Marte dall’inizio, e questo pianeta ci insegna sempre ciò che non sappiamo al riguardo,” ha affermato Trosper. “Una cosa che ho scoperto è che non è insolito avere complicazioni durante le attività complesse eseguite per la prima volta“.