Marte: il rover cinese Zhurong ha completato la sua missione principale, ora inizia la caccia all’antico oceano di Utopia Planitia

Il rover cinese Zhurong ha completato la sua missione principale di tre mesi su Marte, ma è pronto per continuare a esplorare il Pianeta Rosso.

Zhurong ha completato la sua missione di 90 sol nell’ares di Utopia Planitia il 15 agosto, secondo quanto riporta la China National Space Administration (un sol, o giorno marziano, dura circa 24 ore e 40 minuti, quindi 90 sol corrispondono a circa 92 giorni terrestri).

Dall’atterraggio, avvenuto il 14 maggio, il rover ha scattato selfie con la sua piattaforma di atterraggio e ha percorso 889 metri sulla superficie, analizzando diverse rocce, dune e altre caratteristiche.

Nuove immagini dal rover mostrano il terreno che ha attraversato recentemente. Zhurong continuerà ad attraversare quest’area, che si pensa sia al di sotto della costa di un antico oceano nell’Utopia Planitia meridionale.

La CNSA ha spiegato che i 6 strumenti scientifici di Zhurong stanno funzionando bene e che il rover, con l’aiuto dell’orbiter Tianwen 1 che funge da relè, ha inviato 10 gigabyte di dati scientifici grezzi: queste informazioni potrebbero aiutare gli scienziati a comprendere meglio Marte e la sua storia, ha dichiarato a CCTV Liu Jianjun, capo progettista del sistema di applicazione terrestre Tianwen 1.

“Speriamo che, fornendo questi dati ai nostri scienziati, potremo ottenere una comprensione più profonda della geologia di Marte e quindi anche vedere se possiamo trovare prove dell’esistenza di un antico oceano in Utopia Planitia,” ha precisato Liu.

L’orbiter Tianwen 1 è passato sopra la posizione di Zhurong una volta al giorno per trasmettere i dati sulla Terra. Tuttavia, entrambi i veicoli spaziali entreranno in “safe mode” da metà settembre a fine ottobre, a causa di una congiunzione solare che impedisce le comunicazioni tra la Terra e Marte.

Con Marte sul lato opposto del Sole rispetto alla Terra, la nostra visione del Pianeta Rosso è oscurata dalla stella. Le particelle cariche emesse dal Sole interferiscono con le comunicazioni radio tra i pianeti, e ciò significa che Zhurong dovrà operare autonomamente e con una capacità limitata, per motivi di sicurezza. Anche i rover Curiosity e Perseverance della NASA opereranno in autonomia tra il 2 e il 14 ottobre per il medesimo motivo.

Quando sarà di nuovo completamente attivo, Zhurong continuerà verso una caratteristica descritta come un “solco” a poco più di 1,6 km di distanza. “Se è possibile vederlo dall’alto verso il basso, o se ci sono disparità di tipi e composizioni di roccia, potremmo sapere cosa è successo nella sua storia geologica. Quindi, questo è ciò su cui ci concentreremo nel prossimo futuro,” ha spiegato Liu.

Tianwen 1, nel frattempo, poco dopo la congiunzione, cambierà la sua orbita, per iniziare un’indagine globale di Marte con i suoi 7 payload scientifici. I team stanno studiando un’orbita che consentirà all’orbiter di iniziare le rilevazioni mentre continua ad assistere Zhurong, che ha solo limitate capacità di trasmissione dei dati.

Tianwen 1 è stato lanciato nel luglio 2020 ed è la prima missione interplanetaria indipendente della Cina. Il veicolo spaziale è entrato nell’orbita di Marte nel febbraio di quest’anno e Zhurong si è separato dall’orbiter ed è atterrato con successo a maggio.