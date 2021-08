Perseverance a caccia di antica vita microbica su Marte: la NASA pianifica il prossimo tentativo di campionamento sul Pianeta Rosso

MeteoWeb

Nella sua ricerca di segni dell’antica vita microbica su Marte, il rover Perseverance della NASA si sta preparando ancora una volta a raccogliere il primo di molti campioni di roccia che in futuro potrebbero essere portati sulla Terra per ulteriori studi.

Questa settimana, uno strumento sul braccio robotico del rover lungo 2 metri raschierà la superficie di una roccia soprannominata “Rochette”, consentendo agli scienziati di esaminarla e stabilire se è possibile prelevare un campione con lo strumento di carotaggio del rover. Leggermente più spesso di una matita, il campione verrebbe sigillato in uno dei 42 tubi di titanio rimanenti a bordo del rover.

Se il team decidesse di acquisire un campione da questa roccia, il processo verrebbe avviato la prossima settimana.

La missione ha tentato di catturare il primo campione del fondo del cratere il 6 agosto, da una roccia che alla fine si è rivelata troppo friabile, rompendosi in polvere e frammenti di materiale troppo piccoli per essere trattenuti nel tubo di campionamento (il tubo è stato poi sigillato e immagazzinato all’interno del rover).

Da allora, Perseverance ha percorso 455 metri su una cresta soprannominata “Citadelle”, ricoperta da uno strato di roccia che sembra resistere all’erosione del vento, un elemento che può indicare una possibile resistenza durante la perforazione.

“Ci sono rocce potenzialmente più vecchie nella regione del ‘South Séítah’, innanzi a noi, quindi avere questo campione più giovane può aiutarci a ricostruire l’intera linea temporale del Cratere Jezero,” ha affermato Vivian Sun, uno degli scienziati della missione presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Il team ha aggiunto un passaggio al processo di campionamento per questo tentativo imminente: dopo aver utilizzato il suo sistema di telecamere Mastcam-Z per sbirciare all’interno del tubo del campione, il rover metterà in pausa la sequenza di campionamento in modo che il team possa rivedere l’immagine per assicurarsi che un nucleo di roccia sia presente. Una volta confermato un campione, autorizzeranno Perseverance a sigillare il tubo.

Sebbene la roccia polverizzata sia sfuggita alla cattura durante lo sforzo iniziale di acquisizione, il primo tubo di campionamento contiene comunque un campione dell’atmosfera marziana, che la missione aveva originariamente pianificato di acquisire in un secondo momento.

“Riportando i campioni sulla Terra, speriamo di rispondere a una serie di domande scientifiche, inclusa la composizione dell’atmosfera di Marte,” ha affermato Ken Farley, project scientist della missione Perseverance al Caltech. “Ecco perché siamo interessati a un campione atmosferico insieme a campioni di roccia“.

Mentre si trova in cima alla Citadelle, Perseverance utilizzerà il suo radar sotterraneo, chiamato RIMFAX (abbreviazione di Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment), per scrutare gli strati rocciosi sottostanti. La parte superiore della cresta fornirà anche un ottimo punto di osservazione per Mastcam-Z per cercare altri potenziali bersagli rocciosi nell’area.

La missione Mars 2020

Un obiettivo chiave per la missione di Perseverance su Marte è l’astrobiologia, inclusa la ricerca di segni di antica vita microbica. Il rover studierà la geologia del pianeta e il clima passato, aprirà la strada all’esplorazione umana del Pianeta Rosso e sarà la prima missione a raccogliere roccia marziana e regolite.

Le successive missioni della NASA, in collaborazione con l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), invieranno veicoli spaziali su Marte per raccogliere campioni sigillati e riportarli sulla Terra per un’analisi approfondita.

La missione Mars 2020 Perseverance fa parte del programma esplorativo della NASA “Moon to Mars”, che include le missioni Artemis sulla Luna, che aiuteranno a prepararsi per l’esplorazione umana del Pianeta Rosso.