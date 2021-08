Maxi incendio alle porte di Roma, famiglie evacuate

MeteoWeb

Un grosso incendio è divampato nel territorio di Capena, alle porte di Roma, lungo la strada provinciale Tiberina.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato il centro abitato, lambendo i quartieri residenziali attorno alla chiesa della Madonna delle Grazie. Decine di famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

Sul posto uomini e mezzi di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, carabinieri forestali e guardie ambientali, mentre l’amministrazione comunale ha immediatamente aperto il Centro operativo per coordinare i soccorsi.