Messico: l’uragano Grace si lascia dietro gravi danni e almeno 11 morti tra Veracruz e Puebla [FOTO]

MeteoWeb

Le piogge torrenziali cadute sabato in Messico durante il passaggio dell’uragano Grace, poi declassato a tempesta tropicale, hanno provocato la morte di 3 persone nello Stato di Puebla, portando il numero totale delle vittime nel Paese a 11.

“Abbiamo identificato 3 morti, 1 a Huauchinango e gli altri 2 a Tlaola,” ha confermato l’ufficio del governatore dello Stato di Puebla.

Sabato scorso le autorità del vicino Stato di Veracruz avevano riferito di 8 morti, tra cui una donna e i suoi cinque figli la cui casa è stata distrutta da una frana.

Grace ha effettuato il landfall nello Stato di Veracruz come uragano di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, prima di essere declassato a “tempesta tropicale”.

I danni più gravi, come, strade danneggiate e tetti divelti, sono stati registrati in particolare nella parte centro-orientale del Paese.