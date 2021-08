Meteo, allerta caldo in Sardegna: attesi picchi di +40°C nelle zone interne

MeteoWeb

Allerta caldo per la giornata di domani in Sardegna: sono attese temperature massime elevate, con picchi intorno ai +40°C nelle zone interne. L’avviso diffuso dalla Protezione Civile regionale riguarda, in particolare, Oristanese, Iglesiente e le vallate del Tirso e del Coghinas, per l’arrivo di masse d’aria calda. L’allerta è valida dalle 10 alle 20 di domani, sabato 7 agosto.